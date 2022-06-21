В Самарской области с 1 июля 2022 года подорожают коммунальные услуги

В среднем тарифы увеличатся на 3,8% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля жителей Самарской области ожидает традиционный рост тарифов на коммунальные услуги. По данным регионального департамента ценового и тарифного регулирования, они увеличатся на 3,8% - именно такой индекс установлен для региона. В некоторых городах рост может быть выше, но не более, чем на 2%.

Так, многие жители областной столицы будут платить за тепло 1 964, 06 руб./Гкал. Одноставочный тариф на электричество для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составит 4,62 руб/кВт*ч. А оплата за обращение с ТКО обойдется в 598,16 руб./м3.

Кроме того, предусмотрен рост тарифов на газ - он составит 3,5% в зависимости от направления использования газа. Окончательные тарифы будут установлены позднее. Что касается водоснабжения и водоотведения, тут стоимость услуг установлена отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации.