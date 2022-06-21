В Самаре в июле 2022 года запустят туристический поезд до Астрахани

Путешествие состоится с 29 по 31 июля / Фото: Куйбышевская железная дорога

В конце июля жители Самарской области смогут отправится в запоминающееся путешествие в Астрахань. Такую возможность самарцам предоставит Куйбышевский филиал АО «ФПК». В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» компания запустит туристический поезд выходного дня №923/924 Самара-Астрахань. Путешествие состоится с 29 по 31 июля 2022 года.

Самарских туристов ждет насыщенная программа: прогулка по центру Астрахани и Астраханскому кремлю, а также водное путешествие по дельте Волги, во время которого можно будет насладиться цветением лотосов. Не меньшую радость принесет кухня - гостей города накормят местными деликатесами и приготовленной на костре астраханской ухой.

Путь до Астрахани и обратно будет комфортным. Самарцы отправятся в поездку в вагонах СВ и купе, оборудованных кондиционерами и розетками для зарядки гаджетов.

Узнать об организации туров подробнее можно по номеру 8-800-201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».