На Грушинском фестивале в 2022 году заработает новая сцена

Площадка развернется на месте бывшей сцены "Зазеркалье" / Фото: vk.com/dofamin.club

Организаторы Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина порадовали гостей и участников мероприятия новой информацией. В этом году на фестивале заработает новая сцена «Многоголосье», где смогут выступить лауреаты и дипломанты фестиваля всех лет.

- Ждем заявок на выступления, организуем гостеприимную атмосферу, качественный звук, автограф-сессии и дружеские посиделки. Авторам - особый приоритет по времени выступлений, - отмечают организаторы.

Известно, что «Многоголосье» будет работать при поддержке проекта мобильной сцены «ДоФаМин». Это значит, что она может быть развернута в абсолютно любом месте в короткие сроки, при этом сохранив все удобства и качество звука.

С местоположением новой площадки уже определились - она разместится за Детской поющей республикой на месте бывшего «Зазеркалья».

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