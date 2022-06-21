Фильм самарского режиссера взял награду международного кинофестиваля в Бухаресте

Победу самарцам подарил фильм "Как обычно" / Фото: Антон Долганов

В Бухаресте подвели итоги международного кинофестиваля «SHOT TO THE POINT». Одним из победителей стала команда из Самары - фильм режиссера Антона Долганова взял номинацию «BEST COMEDY».

Самарцы представили на суд жюри короткометражку «Как обычно». Эта картина знакома жителям региона - ее показ состоялся в областной столице в марте этого года. Фильм, снятый по сценарию Марии Якуниной, рассказывает о двух друзьях детства, которые оказались разлучены по воле судьбы. Спустя время они встретились и решили вместе с семьями отправиться за Волгу. Однако выяснилось, что теперь их взгляды на жизнь отличаются.

Съемки фильма проходили в диком волжском пляже в прошлом году. В них приняли участие самарские актеры: Юрий Коннов, Владимир Мухтаров, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина, Полина Четаева и Кирилл Боков.