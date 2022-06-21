КАМАЗ потерял сразу два колеса на трассе в Самарской области

Транспорт лишился деталей с левой стороны

Во вторник, 21 июня, на территории Самарской области произошло ЧП с участием КАМАЗа. Грузовой автомобиль остался без колес - об этом сообщили очевидцы происшествия и поделились видеозаписью с места событий.

На кадрах видно, как крепление понемногу начинает ослабевать прямо во время движения. Все происходит с левой стороны автомобиля. Затем оба колеса отскакивают и вылетают на встречную полосу. К счастью, ехавший навстречу автомобиль сумел избежать столкновения с неожиданным препятствием.

Чем закончилось ЧП пока неизвестно, но, судя по видео, в какой-то момент водитель успел отъехать с проезжей части в сторону обочины.