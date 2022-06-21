Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития ЖКХ и строительной отрасли в РФ

Совещание состоялось во вторник, 21 июня / Фото: Светлана Осьмачкина

Во вторник, 21 июня, Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета РФ. Участие в совещании принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Основной темой встречи стала стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. В проекте стратегии обозначен ряд задач, поставленных президентом, и способы их реализации. Одним из основных направлений является повышение доступности жилья и этому вопросу уже уделяется активное внимание.

- В прошлом году, в сложных обстоятельствах пандемии, наши строители сработали без всякого преувеличения ударно: было введено более 92 миллионов квадратных метров жилья. В новые квартиры, дома въехало свыше четырех миллионов семей, - сообщил президент РФ Владимир Путин.

Немалую роль в развитии строительной отрасли сыграла Самарскую область. В прошлом году местным властям удалось ввести в эксплуатацию 1 млн. 803 тыс. квадратных метров жилья. Благодаря этому более 100 тысяч семей региона улучшили жилищные условия.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, поддержке местных производителей стройматериалов, модернизации сетей и инфраструктуры ЖКХ. Напомним, в Самарской области будет реализована программа по модернизации коммунальной инфраструктуры с горизонтом планирования до 2035 года. Дмитрий Азаров достиг соответствующей договоренности с инвестором на ПМЭФ-2022.