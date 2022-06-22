Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 2:51

В Самаре жители зажгли 30 тысяч свечей

В областном центре прошла акция
Алена ПРОВКИНА
В Самаре начали выкладывать огненные картины

В Самаре начали выкладывать огненные картины

В Самаре на площади имени Куйбышева прошло памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби. В областной столице зажгли 30 тысяч свечей.

Местные жители присоединились к акции и создали огненные картины из свечей. Всероссийская акция проходит во многих городах страны, в каждом из которых свой особый знак – символ победы. Напомним, что 22 июня 2022 года пройдет День памяти и скорби. Появилась полная программа мероприятия.

Жители выложили из свеч Ил-2. Также планируют провести акцию «Свеча памяти». Вечером в среду Самара озарится светом нескольких тысяч свечей.