В Самаре жители зажгли 30 тысяч свечей

В Самаре начали выкладывать огненные картины

В Самаре на площади имени Куйбышева прошло памятное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби. В областной столице зажгли 30 тысяч свечей.

Местные жители присоединились к акции и создали огненные картины из свечей. Всероссийская акция проходит во многих городах страны, в каждом из которых свой особый знак – символ победы. Напомним, что 22 июня 2022 года пройдет День памяти и скорби. Появилась полная программа мероприятия.

Жители выложили из свеч Ил-2. Также планируют провести акцию «Свеча памяти». Вечером в среду Самара озарится светом нескольких тысяч свечей.