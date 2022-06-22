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Общество22 июня 2022 3:56

Самарские специалисты рассказали о самых низких ценах на продукты

Жители смогут сэкономить
Алена ПРОВКИНА
В областном центре рассказали о ценах на продукты

В областном центре рассказали о ценах на продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Местные жители смогут купить продукты по более выгодной цене.

По сообщению городской администрации, сахар-песок по самой низкой цене – 69,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Куры охлажденные – 145,99 рублей/килограмм = в «Пятерочке Кировского района. Картофель – 44,9 рубля/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать рост цен.