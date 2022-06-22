В Самаре 82-летняя женщина перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Сотрудники полиции проводят расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница доверилась мошенникам и перевела крупную сумму денег. Аферисты рассказали, что внучка попала в беду.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленница позвонила пенсионерке и представилась ее внучкой. Она рассказала, что попала в ДТП и находится в больнице с пострадавшим. Чтобы избежать проблем, ему нужно передать 200 тысяч рублей. Потерпевшая передала деньги неизвестному.

После передачи денег «внучка» позвонила вновь и сказала, что сумма недостаточна. Тогда женщина сняла свои сбережения – 500 тысяч рублей и передала незнакомцу. Только потом пенсионерка позвонила родственнице и узнала, что все в порядке. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят расследование.