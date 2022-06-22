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Происшествия22 июня 2022 5:35

В Самарской области полицейские задержали злоумышленника, избившего и ограбившего местного жителя

Пострадавший обратился в больницу
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Отрадный Самарской области местный житель обратился за помощью в больницу. Он рассказал, что на улице на него напал незнакомец.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции подробно опросили пострадавшего. Оказалось, 40-летний мужчина поздно ночью возвращался домой через гаражи. На улице Сабирзянова на него сзади напал неизвестный и ударил. После удара потерпевший упал и потерял сознание. Злоумышленник украл у мужчины из кармана телефон.

Правоохранители осмотрели место преступления и записи с камер видеонаблюдения. Личность нападавшего удалось установить. Отмечают, что мужчина ранее уже был судим. Злоумышленника задержали. Он признал свою вину. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.