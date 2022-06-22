В Самарской области полицейские задержали злоумышленника, избившего и ограбившего местного жителя

Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Отрадный Самарской области местный житель обратился за помощью в больницу. Он рассказал, что на улице на него напал незнакомец.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции подробно опросили пострадавшего. Оказалось, 40-летний мужчина поздно ночью возвращался домой через гаражи. На улице Сабирзянова на него сзади напал неизвестный и ударил. После удара потерпевший упал и потерял сознание. Злоумышленник украл у мужчины из кармана телефон.

Правоохранители осмотрели место преступления и записи с камер видеонаблюдения. Личность нападавшего удалось установить. Отмечают, что мужчина ранее уже был судим. Злоумышленника задержали. Он признал свою вину. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.