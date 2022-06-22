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Общество22 июня 2022 5:53

Многие жители Самарской области не успевают отгулять весь отпуск

Исследователи рассказали о причинах
Алена ПРОВКИНА
Самарцы не успевают отдыхать

Самарцы не успевают отдыхать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие жители не успевают отгулять весь отпуск и остаются на работе. Исследователи назвали причины, по которым самарцы не уходят отдыхать.

По данным Зарплата.ру, опрос проводился среди жителей в возрасте от 18 до 55 лет. Исследование показало, что больше половины респондентов используют все дни отпуска. У остальных не получается уйти отдыхать. У опрошенных чаще всего не получается отгулять отпуск по ряду причин: производственной необходимости, желания накопить, невозможность передать свои дела коллегам.

Также, многие отмечают, что получают «серую» зарплату и боятся вызвать раздражение у руководства. Только 1% переживает из-за скуки в отпуске.