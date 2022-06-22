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Происшествия22 июня 2022 6:14

Самарец может оказаться за решеткой из-за ошибки банковского приложения

На его счету было более 2 миллионов рублей
Алена ПРОВКИНА
Мужчина совершил 116 переводов

Мужчина совершил 116 переводов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель может оказаться в колонии из-за ошибки банковского приложения. Мужчина присвоил себе более 2 миллионов рублей.

По данным следствия, мужчина перечислил с одного счета на другой 19 тысяч рублей с мобильного приложения. Из-за технической ошибки сумма с одного счета не списалась, а на другой зачислилась. Предприимчивый самарец совершил еще 116 аналогичных переводов. Сумма на его счете превысила 2 миллиона 204 тысячи рублей, сообщают в областной прокуратуре.

Злоумышленник решил присвоить деньги себе и перевел часть третьим лицам, а остальное использовал на собственные нужды. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям – кража и легализация денежных средств. Его могут приговорить к колонии сроком на 10 лет.