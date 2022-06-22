Возвращая карбонару! В самарском "Перчини на огне" презентовали новое меню

Новые блюда выглядят очень изысканно. Фото: Марк Гумеров

Возвращая любимое и добавляя морские нотки - под таким девизом прошла презентация нового меню самарского ресторана "Перчини на огне". Удивить посетителей здесь решили перед летним сезоном. Шеф-повар концепции ресторанов «Перчини» и «Перчини на огне» Андрей Рогачёв рассказал, что при прошлом обновлении из меню исчезли некоторые привычные позиции, о которых потом скучали посетители. Так что в этот раз любимое решили вернуть, добавив нотки морской свежести и оригинальных наполнителей в пиццу,.

- Мы хотели поделиться с нашими посетителями любимыми, привычными блюдами, добавив в них необычные нотки. Мы рады, когда у гостей появляются свои любимые блюда, и всегда прислушиваемся к пожеланиям, - рассказал Андрей.

Так, в новом меню вновь появилась паста карбонара - привычный итальянский вариант, приготовленный по всем канонам, сытная и давно знакомая. Вновь ворвалась в меню и паста с телятиной и грибами - сочетание нежного мяса, ароматных грибов и вручную приготовленной пасты.

Главное обновление меню - пицца 23 см, которую готовят в печи на дровах. Изюминка - уникальные наполнители. Например, пицца с вяленой хурмой и говядиной с манговым соусом - просто взрыв вкуса и особенный способ гастрономического путешествия. Пицца с рваной говядиной, стандартная моцарелла - выбрать что-то на свой вкус сможет любой посетитель.

Пицца из дровяной печи. Фото: Марк Гумеров

Летнее настроение в новом меню - это, безусловно, новый грин-салат с креветками. Легкий, воздушный, позволяющий утолить голод даже в самый жаркий день. А для тех, кто испытывает уже более серьезный голод, в меню найдутся запеченная утиная грудка и нежная тальятта из говядины средней прожарки.

Нежная утиная грудка. Фото: Марк Гумеров

Обновления есть и в семействе десертов. Угостить самарцев решили необычным крепвилем - десертом из блинчиков с кремом и клубникой. Угощение сытное - оставляйте место на десерт заранее.