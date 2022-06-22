На телебашне в Самаре загорится Вечный огонь в День памяти и скорби 22 июня 2022 года

Телебашня включит специальную архитектурно-художественную подсветку

Вечером в среду, 22 июня 2022 года, в Самаре вспомнят тех, кто отдал свою жизнь ради победы в Великой Отечественной войне. В День памяти и скорби телебашня на улице Советской Армии включит специальную подсветку.

— На телебашне в Самаре будет демонстрироваться изображение Вечного огня, на вышках в других городах России — пламя свечи, георгиевская лента, а также надпись «22 июня День памяти и скорби», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также сегодня вечером в Самаре пройдет и другая патриотическая акция — «Свеча памяти». Ее устроят на набережной Волги — на Некрасовском спуске у памятника юнгам военно-морского флота. Время проведения — с 20:00 до 22:00.

Напомним, накануне, 21 июня, самарцы зажгли 30 тысяч свечей. Они выложили на площади имени В.В. Куйбышева огромное изображение самолета Ил-2. Акция получила название «Огненные картины войны».