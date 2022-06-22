К домам самарцев вплотную придвинули забор из-за строительства новой станции метро на улице Галактионовской

Специалисты расположили забор близко к фасадам. Фото: скриншот видео Евгения Щекина

В Самаре из-за строительства станции метро «Театральная» рабочие огородили территорию забором. Постройка стоит вплотную к фасадам жилых домов.

Жители столкнулись с новыми сложностями – на улице Галактионовской, где проходит строительство новой станции метро, близко к фасадам домов расположили забор. Окна квартир на первом этаже и двери почти полностью перекрыты. Самарский блогер Евгений Щекин показал, как теперь выглядит участок с высоты птичьего полета.

В социальных сетях пользовали удивились такому решению. По мнению местных жителей, на данный момент нет необходимости отсчитывать каждый метр и создавать неудобства.