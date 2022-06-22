Глава Самары обратилась к жителям в День памяти и скорби

Глава города обратилась к горожанам. Фото: социальные сети

Глава города Самара Елена Лапушкина обратилась к местным жителям в День памяти и скорби 22 июня 2022 года. В областной столице пройдет мероприятие, приуроченное к дате.

- День памяти и скорби еще раз напоминает нам о цене, которую пришлось заплатить за мир – это миллионы человеческих жизней. И сегодня мы должны делать все, что в наших силах, чтобы быть достойными памяти героев Великой Отечественной войны! – отметила Елена Лапушкина в социальных сетях.

Напомним, что появилась полная программа мероприятия в День памяти и скорби. Горожане смогут поучаствовать в акциях «Свеча памяти» и «Красная гвоздика». Жители уже выложили рисунок из 30 тысяч горящих свечей.