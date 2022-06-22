В Самарской области за один день водитель успел столкнуться с двумя автомобилями

Мужчина устроил массовое ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани опытный водитель не уступил дорогу и попал в ДТП. Автолюбитель столкнулся сразу с двумя машинами.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 48-летний водитель «Renault» ехал по улице Энгельса утром, 21 июня 2022 года. Мужчина не пропустил автомобиль «Lada Priora», столкнулся с машиной, продолжил движение и въехал в стоящий «Hyundai». Нарушитель образовал транспортный «паровозик».

В результате аварии водитель «Renault» получил травмы. Мужчину доставили в медучреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.