Дмитрий Азаров вместе с самарцами присоединился к акции «Огненные картины войны»

На площади Куйбышева создали изображение штурмовика Ил-2 из 30 тысяч свечей

В ночь на среду, 22 июня 2022 года, в Самаре прошла международная акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. В ней вместе с земляками принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

В рамках акции «Волонтеры Победы», юнармейцы, представители студотрядов и поисковики в течение нескольких часов создавали огромную картину на площади имени В.В. Куйбышева. Они выложили из 30 тысяч свечей изображение легендарного штурмовика Ил-2 и надпись «Самара помнит». После этого горожане, глава региона, а также представители местного отделения партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии» зажгли тысячи огней.

— Сегодня один из самых трагических дней в истории нашего государства. Это День памяти и скорби. По сложившейся традиции мы зажигаем свечи — в память о всех погибших воинах, о трудовом подвиге наших земляков, о тех, кто победил, а потом восстанавливал страну из руин, — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, в среду, 22 июня 2022 года, в Самаре включат специальную подсветку на телебашне — там зажгут Вечный огонь. А на набережной Волги пройдет акция «Свеча памяти».