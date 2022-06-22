Первые итоги моратория на проверки бизнеса подвели в Самарской области

В Самарской области из единого реестра проверок бизнеса исключили 4,5 тысячи контрольных мероприятий

В Самарской области подвели первые итоги моратория на проверки бизнеса, который ввело правительство РФ. Для IT-компаний он будет действовать до 2025-го, а для всех остальных — до конца 2022 года.

По словам министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова, в Самарской области из единого реестра проверок бизнеса исключили 4,5 тысячи контрольных мероприятий. Надзорные органы могут приходить в компании только в целях профилактики. Им запрещено применять наказание — лишь выносить предостережения.

— Профилактические мероприятия позволяют указать предпринимателю на недоработки и нарушения в формате рекомендаций. Мораторий на проверки позволяет снизить нагрузку на бизнес, дает ему возможность сосредоточиться на решении текущих вопросов, — отметил глава Минэкономразвития региона.

Как правило, средняя проверка занимает 8-9 рабочих дней. На нее отвлекаются минимум три человека. Введенный правительством мораторий позволит бизнесу сэкономить более 60 млрд рублей в год.

Добавим, для предпринимателей запустили канал обратной связи. Они могут им воспользоваться в случае нарушения моратория со стороны контролирующих органов. Жалобы необходимо направлять на электронную почту Минэкономразвития РФ — proverki.net@economy.gov.ru.