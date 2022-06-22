Пластиковая тара и бытовой вагончик загорелись в Самаре 22 июня 2022 года

Пожарные вовремя остановили распространение огня Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем в среду, 22 июня 2022 года, на улице Лысвенской, 32 в Самаре произошло ЧП. Там вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов поступил в 12:02. По прибытии установлено, что загорелись пластиковая тара и стена неэксплуатируемого двухэтажного здания, а также бытовой вагончик. Площадь пожара составила 50 кв. м, — рассказали в оперативном ведомстве.

Пожарные работали по повышенному рангу вызова — 1-БИС. Они оперативно остановили распространение огня. Специалисты локализовали возгорание в 12:21, а полностью его потушили — в 12:33. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причина происшествия пока не установлена.