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Происшествия22 июня 2022 10:41

Шквалистый ветер сорвал крыши с двух детсадов и школы в Самарской области

Ураган набедокурил в Пестравском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Кровли шести зданий пострадали во время непогоды 20 июня 2022 года / Фото: прокуратура Пестравского района

Кровли шести зданий пострадали во время непогоды 20 июня 2022 года / Фото: прокуратура Пестравского района

Вечером в понедельник, 20 июня 2022 года, на Самарскую область обрушились гроза и шквалистый ветер. Последствия урагана оказались серьезными. Только в Пестравском районе пострадали два детских сада, школа, два административных здания и многоквартирный дом. У всех частично сорвало крыши.

- Кровли построек были повреждены в селах Пестравка, Тяглое Озеро и Майское. На все объекты выезжал прокурор района Евгений Букреев, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Накануне, 21 июня, в Пестравском районе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В селе Тяглое Озеро уже начали ремонтировать крышу детского сада «Колосок». Что касается остальных пострадавших объектов, то местная администрация сейчас оценивает размер ущерба. После этого чиновники составят сметы, найдут подрядчиков и заключат с ними контракты на восстановительные работы.

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