Отца и сына отправили под домашний арест за стрельбу на открытии кафе в Самарской области

Полицейские забрали у подозреваемых орудие преступления - травматический револьвер "Гроза" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Суд избрал меру пресечения в отношении отца и сына, которые устроили стрельбу на открытии кафе в Серноводске Сергиевского района. На время следствия мужчин отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, все произошло вечером 11 июня 2022 года на улице Советской в Серноводске. 53-летний житель Суходола в тот день устроил там празднество в честь открытия кафе. Неожиданно на мероприятие заявились двое мужчин — 48-летний житель Серноводска и его 28-летний сын. Визитеры заявили, что без них в этом селе ничего не решается. После этого один из них начал стрелять из травматического револьвера «Гроза». К счастью, обошлось без пострадавших. Наведя в заведении переполох, агрессивные гости уехали на своем авто.

Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. Револьвер у них забрали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Им может грозить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы или до 7 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие в стиле 90-х: в Самарской области отец и сын устроили стрельбу в новом кафе

В Сергиевском районе открытие кафе закончилось стрельбой (подробности)