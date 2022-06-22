Жителю Тольятти грозит до 15 лет колонии за убийство приятеля табуретом

Тольяттинец скоро окажется на скамье подсудимых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти скоро предстанет перед судом 39-летний местный житель. Мужчину обвиняют в гибели приятеля — он забил его до смерти кулаками и табуретом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в феврале 2022 года. В один из дней мужчины распивали алкоголь. В ходе застолья между ними завязался конфликт, который затем перерос в драку. 39-летний тольяттинец стал избивать оппонента. По данным правоохранителей, он как минимум 14 раз ударил приятеля по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Дело направили на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти. Обвиняемый ответит перед законом в ближайшее время. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.