На связи в Жигулевской кругосветке: МТС прокачала интернет на главных туристических маршрутах области

Благодаря проведенным работам оператор на треть увеличил скорость мобильного интернета в самых востребованных туристических локациях, включая маршрут легендарной Жигулевской кругосветки и знаменитую Заволгу, которую летом посещает каждый второй житель области.

Весной 2022 года МТС установила новое телеком-оборудование в населенных пунктах на популярных туристических маршрутах по Самарской области. В их числе точки легендарной Жигулевской кругосветки – самого известного водного пути вокруг Самарской Луки по Волге и Усе, который привлекает как местных жителей, так и гостей из других регионов. Скорость интернета выросла в селах Зольное, Задельное и Переволоки. Отдыхающие здесь туристы смогут без проблем общаться с близкими, обращаться к онлайн-навигатору для уточнения маршрута, выкладывать свежие впечатления в социальных сетях и – самое важное – оставаться на связи на случай непредвиденных обстоятельств.

Оператор также усилил сеть в Заволге - на острове Поджабный, где в летнее время на турбазах и в палаточных лагерях отдыхает до пятидесяти тысяч туристов. В частности, улучшено покрытие в восточной части острова, в поселке Проран, где находится одноименный коттеджный комплекс и базы отдыха, и на Среднем пляже, излюбленном месте для пикников и пляжного отдыха.

Благодаря проведенным работам выросла скорость мобильного интернета в селе Ягодном, куда каждые выходные отправляются любители пляжного отдыха и красивых фотографий, в селе Новая Бинарадка, которое туристы посещают ради храма XIX века. Усилена сеть в Шигонах – по реке Усе, где сосредоточены турбазы, в районе Сусканского залива – месте притяжения дачников, рыбаков, любителей наблюдения за птицами и велопрогулок по живописным местам.

«Каждый год мы наблюдаем миграцию абонентов за город – многие все лето проводят на базах отдыха и за Волгой, работая удаленно или путешествуя по интересным местам. Использование искусственного интеллекта и больших данных о перемещениях абонентов позволяет нам прогнозировать нагрузку на сеть и усиливать сигнал там, где это необходимо, чтобы отдыхающие могли комфортно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. А сформировать насыщенный маршрут на выходные и получить интересную информацию о нашей главной природной достопримечательности поможет аудиогид МТС «Место силы: Самарская Лука», рассказывающий о самых значимых точках национального парка», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.