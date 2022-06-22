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Общество22 июня 2022 11:50

Услышали выстрелы в лесу: жители Самарской области подобрали одинокого косуленка

Жители Самарской области спасли оставшегося без матери косуленка
Анастасия ФИЛАТОВА
Детеныша принесли в питомник в поселке Формальный / Фото: Самарский зоопарк

Детеныша принесли в питомник в поселке Формальный / Фото: Самарский зоопарк

В питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный прибавление. Там поселился косуленок, который мог остаться без матери из-за браконьеров.

- Жители Кинельского района, прогуливаясь по лесу, услышали звук, похожий на выстрел. Они решили выяснить, что случилось, и наткнулись на одинокого косуленка, - сообщили представители зоопарка в соцсетях.

Люди в течение нескольких часов искали мать найденыша, но обнаружить ее следы им так и не удалось. Они предположили худшее и, опасаясь за жизнь малыша, забрали его с собой. Сейчас детеныш находится в питомнике под наблюдением зоологов. Они заботятся о нем и кормят из бутылочки молоком.