Услышали выстрелы в лесу: жители Самарской области подобрали одинокого косуленка

Детеныша принесли в питомник в поселке Формальный / Фото: Самарский зоопарк

В питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный прибавление. Там поселился косуленок, который мог остаться без матери из-за браконьеров.

- Жители Кинельского района, прогуливаясь по лесу, услышали звук, похожий на выстрел. Они решили выяснить, что случилось, и наткнулись на одинокого косуленка, - сообщили представители зоопарка в соцсетях.

Люди в течение нескольких часов искали мать найденыша, но обнаружить ее следы им так и не удалось. Они предположили худшее и, опасаясь за жизнь малыша, забрали его с собой. Сейчас детеныш находится в питомнике под наблюдением зоологов. Они заботятся о нем и кормят из бутылочки молоком.