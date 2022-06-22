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Общество22 июня 2022 12:07

В Самарской области предложили запретить продажу энергетиков подросткам

Инициатором выступил депутат думы Сызрани
Анастасия ФИЛАТОВА
Энергетические напитки могут быть опасны для здоровья детей

Энергетические напитки могут быть опасны для здоровья детей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области хотят оградить подростков от употребления безалкогольных энергетиков. Депутат думы Сызрани Юрий Кислов предложил ввести запрет на продажу этих напитков для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

- Злоупотребление энергетиками может нанести вред здоровью, особенно это касается детей и подростков. Во многих регионах РФ введен запрет на продажу подобных напитков для несовершеннолетних. Прошлый созыв губернской думы уже рассматривал данный вопрос, но инициатива не получила поддержку, - написал на своей странице в соцсети народный избранник.

Юрий Кислов уже обсудил идею с введением запрета с фракцией КПРФ в гордуме и с некоторыми депутатами областного парламента. По его словам, они поддерживают эту инициативу. Во вторник, 21 июня 2022 года, народный избранник отправил официальный запрос в губдуму с просьбой рассмотреть законопроект о запрете энергетиков подросткам на территории всей Самарской области. Этой работой должен заняться профильный комитет.