В Самарской области предложили запретить продажу энергетиков подросткам

Энергетические напитки могут быть опасны для здоровья детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области хотят оградить подростков от употребления безалкогольных энергетиков. Депутат думы Сызрани Юрий Кислов предложил ввести запрет на продажу этих напитков для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

- Злоупотребление энергетиками может нанести вред здоровью, особенно это касается детей и подростков. Во многих регионах РФ введен запрет на продажу подобных напитков для несовершеннолетних. Прошлый созыв губернской думы уже рассматривал данный вопрос, но инициатива не получила поддержку, - написал на своей странице в соцсети народный избранник.

Юрий Кислов уже обсудил идею с введением запрета с фракцией КПРФ в гордуме и с некоторыми депутатами областного парламента. По его словам, они поддерживают эту инициативу. Во вторник, 21 июня 2022 года, народный избранник отправил официальный запрос в губдуму с просьбой рассмотреть законопроект о запрете энергетиков подросткам на территории всей Самарской области. Этой работой должен заняться профильный комитет.