В Самарской области подготовят новые инвестпроекты на сумму более 1,3 миллиарда рублей

Первый проект позволит продвигать сельскохозяйственную и ремесленную продукцию предпринимателей малого и среднего бизнеса. Второй проект расширит крупнейший в регионе семейный центра здоровья и отдыха.

В Самарской области подготовят новые инвестиционные проекты на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на заседании рабочей группы региона по улучшению инвестиционного климата. Два новых проекта, которые реализуют в Самарской области, оцениваются в сумму около 1,3 миллиарда рублей.

Первый проект позволит продвигать сельскохозяйственную и ремесленную продукцию предпринимателей малого и среднего бизнеса в регионе и создаст более 60 новых рабочих мест. Также это поможет решить часть вопросов с импортозамещением. Второй проект расширит крупнейший в регионе семейный центра здоровья и отдыха.

— Команда региона работала на Петербургском международном экономическом форуме, где были подписаны соглашения с инвесторами на общую сумму более 70 миллиардов рублей. Частному бизнесу интересна Самарская область, а мы в свою очередь делаем все, чтобы интерес только увеличивался», — рассказал Дмитрий Богданов.

Напомним, что также в Самарской области планируется реализовать еще больше полезных проектов. Взаимодействие правительства региона и частных инвесторов позволяет последним называть регион одним из самых перспективных в стране.