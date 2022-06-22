Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 июня 2022 12:47

Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за Антона Зиньковского

Полузащитник «Крыльев Советов» может обойтись красно-белым в 240 млн рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
За «КС» Зиньковский провел больше 100 матчей.

За «КС» Зиньковский провел больше 100 матчей.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Антон Зиньковский перейдет в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 240 млн рублей (это больше 4 млн евро) без агентских и подъемных, сообщает «РБ Спорт». Издание пишет, что Зиньковский подписал контракт с красно-белыми, между сторонами осталось уладить некоторые детали.

Напомним, Антон Зиньковский перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в зимнее трансферное окно 2019 года. За это время он сыграл 107 матчей за самарцев и забил 15 голов, а также впервые получил вызов в сборную России.

«Крылья Советов» сейчас проводят сборы в Казани. Сезон для подопечных Игоря Осинькина начнется 15-17 июля выездным матчем с «Оренбургом». Первая домашняя встреча запланирована на 29-31 июля, самарцы примут московское «Торпедо».