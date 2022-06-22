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Общество22 июня 2022 12:52

Самарцев удивила «главная по улице», запрещающая детям играть в классики

Пенсионерка залила водой нарисованные на асфальте клетки
Анастасия ФИЛАТОВА
Пожилой женщине не понравилось, что дети нарисовали классики на ее улице

Пожилой женщине не понравилось, что дети нарисовали классики на ее улице

Фото: скриншот с видео

Жителей Самарской области удивил необычный конфликт между пенсионеркой и детьми. Пожилая женщина провозгласила себя главной по улице и запретила ребятне играть там в классики. Видео с «разборкой» опубликовали в группе Кинель-Черкасского района.

— Вот такие соседи. «Замечательная» староста улицы у нас, которая запрещает детям играть на ее асфальте, — прокомментировала автор ролика. Сообщается, что все произошло в Отрадном. Однако за несколько дней до этого видео появилось в соцсетях Балашихи.

Пенсионерке не понравилось, что дети «испортили» асфальт мелками. Она взяла ведро с водой и залила художества ребят — игру в классики. Женщине, которая заступилась за детвору, «главная по улице» посоветовала рисовать только у себя во дворе, а ее участок не трогать. И, несмотря на то что рядом были дети, добавила пару неласковых и оскорбительных слов.

— Очень грустно, что есть такие люди. Откуда столько зла? Неужели у нее нет внуков?! Если есть, то я им сочувствую, — пишут интернет-пользователи.