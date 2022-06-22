Самарцев удивила «главная по улице», запрещающая детям играть в классики

Пожилой женщине не понравилось, что дети нарисовали классики на ее улице Фото: скриншот с видео

Жителей Самарской области удивил необычный конфликт между пенсионеркой и детьми. Пожилая женщина провозгласила себя главной по улице и запретила ребятне играть там в классики. Видео с «разборкой» опубликовали в группе Кинель-Черкасского района.

— Вот такие соседи. «Замечательная» староста улицы у нас, которая запрещает детям играть на ее асфальте, — прокомментировала автор ролика. Сообщается, что все произошло в Отрадном. Однако за несколько дней до этого видео появилось в соцсетях Балашихи.

Пенсионерке не понравилось, что дети «испортили» асфальт мелками. Она взяла ведро с водой и залила художества ребят — игру в классики. Женщине, которая заступилась за детвору, «главная по улице» посоветовала рисовать только у себя во дворе, а ее участок не трогать. И, несмотря на то что рядом были дети, добавила пару неласковых и оскорбительных слов.

— Очень грустно, что есть такие люди. Откуда столько зла? Неужели у нее нет внуков?! Если есть, то я им сочувствую, — пишут интернет-пользователи.