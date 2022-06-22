В Самаре в конце лета пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест»

Ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет в Самаре с 23 по 28 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет на первой очереди набережной. На протяжении 6 дней гостей будут ждать спектакли, мастер-классы, концерты и красивые закаты.

По словам организаторов, в этом году темой «ВолгаФест-2022» выбрано детство. Создатели фестиваля и участники локаций хотят вернуть всех пришедших взрослых в детство и заставить вспомнить приключения, которые каждый переживал в юном возрасте и вновь научить мечтать. Дети же смогут убедиться в том, что их мамы и папы, бабушки и дедушки тоже когда были такими же как они.

Организаторы фестиваля обещают на время мероприятия превратить самарский пляж в удивительную планету, где возможно любое чудо.