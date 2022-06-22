Специалисты назвали город в Самарской области с самым загрязненным воздухом

Качество воздуха оставляет желать лучшего в Новокуйбышевске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Приволжского УГМС рассказали о результатах наблюдения за уровнем загрязнения воздуха в Самарской области. На основе данных за 2021 год они составили рейтинг населенных пунктов.

Очень высокий уровень загрязнения оказался в Новокуйбышевске, высокий — в Самаре и Тольятти, повышенный — в Жигулевске, Отрадном, Похвистневе, Сызрани и Чапаевске. Лучше всего дышится жителям Безенчука. Там уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий.

Отметим, в Самарской области постоянно следят за качеством атмосферного воздуха. В регионе есть несколько стационарных и мобильных лабораторий, которые регулярно берут пробы и исследуют их на наличие каких-либо примесей.