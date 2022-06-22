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Происшествия22 июня 2022 14:48

В ТЦ «Сила Спорта» в Самаре пенсионерка сломала нос о стеклянную дверь

Пострадавшей оказали помощь медики
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Женщину доставили в больницу

Женщину доставили в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 июня в больницу Пирогова за помощью обратилась 71-летняя пенсионерка. Ей диагностировали закрытый перелом носа.

- Произошел несчастный случай. Она получила травму при входе в ТЦ «Сила Спорта» на Московском шоссе - ударилась носом о стеклянную дверь, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Медики помогли пострадавшей и отпустили ее домой. О случившемся также уведомили сотрудников районного отдела полиции. Впрочем, ничего криминального в этой ситуации не усматривается.