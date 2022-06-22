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Происшествия22 июня 2022 15:01

На подъезде к Самаре в жестком ДТП с тремя авто пострадали три человека

ЧП произошло 22 июня примерно в 16:50
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Последствия аварии оказались серьезными

Последствия аварии оказались серьезными

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду 22 июня серьезное ДТП произошло на 395 километре трассы Казань-Буинск-Ульяновск на подъезде к городу Самаре. Примерно в 16:50 там столкнулись три машины.

- В результате аварии пострадали три человека. Их бригадой скорой медицинской помощи направили в больницу, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На место оперативно прибыли сотрудники госавтоинспекции. Они обеспечили беспрепятственный проезд других автомобилей. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.