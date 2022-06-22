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Происшествия22 июня 2022 15:22

В Самарской области мужчина может оказаться в тюрьме из-за взятки наркологу

Расследование завершено
Алена ПРОВКИНА
Мужчина передал деньги врачу

Мужчина передал деньги врачу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске местный житель работает индивидуальным предпринимателем. Его обвиняют в даче взятки врачу-наркологу.

По данным следствия, обвиняемый курировал строительные работы на нефтеперерабатывающем заводе. Мужчина дал психиатру-наркологу 15 тысяч рублей, чтобы тот выдал заключение об отсутствии состояния алкогольного опьянения у работника организации. Сделка почти удалась, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Злоумышленник перевел деньги на банковскую карту врача. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.