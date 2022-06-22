В Тольятти мошенник при помощи IT-технологий украл почти миллион рублей

Полиция проводит расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области злоумышленник решил воспользоваться проверенным методом и украл чужие деньги при помощи IT-технологий. Возбуждено уголовное дело.

Мошенник выбрал номер местного жителя и позвонил ему по телефону, представляясь сотрудником банка. Переживающий «работник» сообщил потерпевшему, что с его карты пытались снять деньги. Аферист предложил перевести 916 тысяч рублей на другой счет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Доверчивый житель перевел на карту незнакомца свои сбережения. Только после он понял, что стал жертвой мошенника. Расследование уголовного дела продолжается.