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Происшествия22 июня 2022 15:56

В Тольятти мошенник при помощи IT-технологий украл почти миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Полиция проводит расследование

Полиция проводит расследование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области злоумышленник решил воспользоваться проверенным методом и украл чужие деньги при помощи IT-технологий. Возбуждено уголовное дело.

Мошенник выбрал номер местного жителя и позвонил ему по телефону, представляясь сотрудником банка. Переживающий «работник» сообщил потерпевшему, что с его карты пытались снять деньги. Аферист предложил перевести 916 тысяч рублей на другой счет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Доверчивый житель перевел на карту незнакомца свои сбережения. Только после он понял, что стал жертвой мошенника. Расследование уголовного дела продолжается.