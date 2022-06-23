Самарцы заметили в небе странные светящиеся объекты

Огоньки удивили жителей. Фото: Архив "КП"

В Самаре местные жители удивились странным движущимся светящимся объектам вечером, 22 июня 2022 года. Очередной НЛО заставил понервничать горожан.

В социальных сетях пользователи отмечают, что светящиеся точки хаотично двигались на одном участке. Странное свечение заметили на улице Партизанской. Также жители сообщили, что все действо проходило не дольше 15 минут.

На помощь с разъяснением пришли очевидцы. Оказывается, из-за прожекторов, установленных на телебашне, яркие огоньки появились в ближайших районах областной столицы. Многие самарцы успели увидеть на облаках движущиеся точки.