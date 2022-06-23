Жителям Самары рассказали, где самые дешевые продукты

Самарцам рассказали и низких ценах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, в каких магазинах выгоднее купить продукты. Специалисты провели ежедневный мониторинг цен.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Рис шлифованный – 70,74 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Куры охлажденные – 145,99 рублей//килограмм – в «Пятерочке» Кировского района. Говядина (кроме бескостного мяса) – 150 рублей/килограмм – на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Подобный мониторинг помогает отслеживать рост цен и наличие продовольствия.