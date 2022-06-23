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Происшествия23 июня 2022 5:34

В тольятти начальник склада получал деньги за отсутствие сотрудников на работе

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина получал прибыль от подчиненной

Мужчина получал прибыль от подчиненной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местный житель работает начальником отдела складской обработки. Очевидцы рассказали полиции, что мужчина берет взятки.

Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, мужчина в течение трех месяцев получал деньги от своей подчиненной. Кладовщица заплатила 11 тысяч рублей, чтобы ее не привлекли к дисциплинарной ответственности. Женщины не было на рабочем месте длительное время, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Правоохранители продолжают расследование.