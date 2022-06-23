Большинство самарцев стараются быть честными на работе

Многие самарцы заявили, что не врут начальству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство работающих жителей честны со своими коллегами. Служба исследований hh.ru провела опрос.

По данным статистики, большая часть опрошенных – 97% отметили, что стараются быть честными. Причем 85% из них пытаются не врать всем своим коллегам и руководству. Только 10% признались, что честны с коллегами, но не с начальством. 2% респондентов наоборот чаще бывают искренны с руководителями, а не с другими сотрудниками.

Честнее всех оказались медики и фармацевты, рабочий персонал, специалисты сфер продаж и транспортной логистики. Отмечают, что треть из них все-таки иногда врут коллегам на текущем или последнем месте работы.