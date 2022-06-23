Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа

Губернатор призвал всех участников конференции к слаженной работе. Фото: Светлана Осьмачкина

Сегодня, 23 июня, на АВТОВАЗе прошла традиционная конференция поставщиков автокомпонентов. В этот раз она была посвящена такой важной и актуальной теме как работы в новых условиях. В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент АВТОВАЗа Максим Соколов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, а также представители Союза Машиностроителей России, научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Мероприятие прошло при участии более 180 поставщиков, включая представителей делегаций дружественных стран.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня необходимо объединить усилия всех занятых в производство автомобилей и автокомпонентов. Это поможет справиться с беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну. Всех участников конференции призвали к продуктивной, качественной и слаженной работе.

— Уверен, что наши инженеры, конструкторы, технологи и производители автокомпонентов смогут найти верное решение. Наш регион продолжит производить качественные автомобили и автокомпоненты на благо России, — сказал глава региона.

Напомним, что поддержке АВТОВАЗа сейчас оказывается повышенное внимание со стороны правительства не только региона, но и страны. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что сохранить коллектив предприятия — первостепенная задача.