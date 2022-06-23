Самарский вуз аккредитован по стандартам Всемирной организации медицинского образования на 5 лет

Независимым агентством аккредитации и рейтинга, Аккредитационным Советом IAAR (Казахстан) было принято решение об институциональной аккредитации Самарского государственного медицинского университета, пяти программ специалитета и пяти программ дополнительного образования сроком на 5 лет. Это прошло по результатам экспертизы, проведенной в вузе с 17 по 19 мая.

В состав независимой внешней экспертной комиссии вошли авторитетные эксперты из Нидерландов, Чехии, Казахстана, Белоруссии и России. Вуз получил высокую оценку по соответствию международным стандартам медицинского образования. Сотрудники СамГМУ также получили рекомендации в части оптимизации образовательной программы.

Напомним, что дипломы выпускников позволят медикам продолжить обучение в любом зарубежном университете и расширят возможности их трудоустройства. Это позволит им получить дополнительное медицинское образование и медицинскую лицензию в США и Канаде. Начиная с 2024 года все медицинские университеты, которые хотят получить признание их дипломов, должны быть аккредитованы признанными агентствами, чтобы гарантировать выпускникам право на сертификацию.