В Самаре у мужчины арестовали оборудование для автосервиса из-за долга в 250 тысяч рублей

Суд удовлетворил требования истца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары у местного жителя арестовали имущества из-за крупного долга. Злоумышленник не оплачивал услуги охранной организации.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, мужчина задолжал более 250 тысяч рублей охранникам, которых нанял следить за недвижимостью. Частная организация не получила выплат в срок и подала в суд. Заказчик нарушал условия и игнорировал требования выплаты долга.

Судебные приставы вмешались в дело и проверили документы неплательщика. Оказалось, тот имел в собственности оборудования для автосервиса. Правоохранители арестовали имущество. Если мужчина вовремя не погасит долг, то оборудование пустят на реализацию, а вырученные с продажи деньги пойдут в счет уплаты долга.