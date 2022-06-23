В Самарской области инспекторы ГИБДД спасли попавшего под цепную пилу мужчину

Полицейские не оставили в беде раненого и его родственницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД помогли спасти жизнь мужчине. Тот повредил руку цепной пилой и мог не успеть добраться до больницы из-за сильного кровотечения.

Все произошло утром 12 июня 2022 года в Красноярском районе. В тот день там несли службу капитан Дмитрий Андреев и старший лейтенант Владимир Еремин. В какой-то момент к ним подъехал автомобиль, за рулем которой находилась взволнованная женщина. Она рассказала, что ее родственник сильно повредил руку во время опилки деревьев.

- Местные жители не стали ждать медиков и сами отправились в больницу. В дороге мужчине из-за сильного кровотечения стало плохо, он начал терять сознание, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина испугалась, что не успеет добраться до лечебного учреждения и решила обратиться за помощью к инспекторам ДПС. Те пересадили пострадавшего в патрульную машину и всего за 15 минут довезли его до больницы. Они успели вовремя. Врачи тут же отправили мужчину в операционную. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Родственники спасенного поблагодарили полицейских за помощь и отзывчивость.