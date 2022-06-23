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Общество23 июня 2022 11:26

В Самаре медицинский лабораторный техник может зарабатывать до 85 тысяч рублей

Об этом сообщили аналитики
Алена ПРОВКИНА
Лабораторный техник может получить достойную оплату труда при наличии опыта работы

Лабораторный техник может получить достойную оплату труда при наличии опыта работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты сообщили, сколько может зарабатывать медицинский лабораторный техник. Оказалось, заработная плата в областном центре – до 85 тысяч рублей.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в июне самарские работодатели готовы заплатить в коммерческих клиниках специалистам в лабораториях более 80 тысяч рублей. Высокий уровень дохода зависит от опыта работы. Например, медтехник в лабораториях Москвы может заработать около 150 тысяч рублей в месяц.

В Самаре, если работник имеет среднее медобразование, то он может получать на такой должности от 25 до 30 тысяч рублей. На самую высокую зарплату могут рассчитывать кандидаты с опытом работы от двух лет и наличием высшего образования.