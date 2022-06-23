В Самаре медицинский лабораторный техник может зарабатывать до 85 тысяч рублей

Лабораторный техник может получить достойную оплату труда при наличии опыта работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты сообщили, сколько может зарабатывать медицинский лабораторный техник. Оказалось, заработная плата в областном центре – до 85 тысяч рублей.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в июне самарские работодатели готовы заплатить в коммерческих клиниках специалистам в лабораториях более 80 тысяч рублей. Высокий уровень дохода зависит от опыта работы. Например, медтехник в лабораториях Москвы может заработать около 150 тысяч рублей в месяц.

В Самаре, если работник имеет среднее медобразование, то он может получать на такой должности от 25 до 30 тысяч рублей. На самую высокую зарплату могут рассчитывать кандидаты с опытом работы от двух лет и наличием высшего образования.