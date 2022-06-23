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Общество23 июня 2022 11:38

Торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить в России

Соответствующий закон планируется принять до конца 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Госдума рассмотрит новый законопроект о торговле животными в осеннюю сессию

Госдума рассмотрит новый законопроект о торговле животными в осеннюю сессию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России хотят запретить продажу животных в зоомагазинах. Новый закон могут ввести уже до конца 2022 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект предполагает введение запрета на продажу животных не только в магазинах, но и на птичьих рынках, пишет ФАН. Его рассмотрят в рамках осенней сессии. Принять документ планируется до конца этого года.

Напомним, ранее Владимир Бурматов предложил ужесточить наказание за выброшенных домашних животных. По его словам, для владельцев питомцев необходимо ввести штраф до 30 тысяч рублей. Также депутат считает, что нужно предусмотреть ответственность за укусы домашними животными – штраф до 200 тысяч рублей.