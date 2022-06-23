Жителям Самары рассказали, что происходит с ценами на продукты в июне 2022 года

Самарцам рассказали о повышении цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты сообщили об изменении цен на необходимые товары и медикаменты. Самарастат предоставил данные.

За период с 11 по 17 июня, согласно статистике, подорожал шлифованный рис на 1,1%, огурцы – не менее 5%, говядина – на 1,8%. Средняя цена за стерилизованное молоко теперь – 89,92 рублей за литр. За сахар-песок – 75,84 рублей за килограмм.

Не смотря на увеличение цен на многие товары, отмечают, что стоимость яблок снизилась на 4,1%, на картофель – на 2,8%, на морковь – почти на 3%. А вот свежие помидоры подешевели более чем на 6%. Вся подробная информация указана на официальном сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Самары рассказали, где самые дешевые продукты

В областной столице провели проверку цен (подробнее)