Самарцы поддержали высотную застройку пустыря на Московском шоссе и ул. Алма-Атинской

Жители города назвали застройку красивой и функциональной / Фото: АО "Акация"

В областной столице подвели итоги публичных слушаний по застройке участка в границах улицы Алма-Атинской и Московского шоссе. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

Заявку на обсуждение направляла компания АО «Акация». Застройщик планировал возвести высотки в 7-35 этажей. Количество парковочных мест при этом должно составить 0,7 на квартиру. Также отмечалось, что новый жилой комплекс будет обеспечен новой поликлиникой, школой, детским садом и ФОКом. Судя по эскизам, намечалось и озеленение территории.

Участники публичных слушаний поддержали заявку. Они отметили красоту и функциональность проекта.

- Очень здорово, что в этом районе появится такой красивый жилой квартал с мощной инфраструктурой. Это очень облагородит Кировский район и наш любимый город, - отметили самарцы.

Правда, у многих нашлись претензии к количеству парковочных мест. Некоторые горожане предложили снизить высотность домов, чтобы достигнуть нужного коэффициента - 1 место на 1 квартиру.

Тем не менее, «за» реализацию проекта высказалось наибольшее количество участников. Окончательное решение будет принимать комиссия.