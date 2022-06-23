Опубликован список 44 официальных пляжей в Самарской области в 2022 году

На официальных пляжах есть кабинки для переодевания, лавочки, навесы и спасательные посты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появился список официальных пляжей в Самарской области. В 2022 году специально оборудовали 44 места отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Самаре этим летом будут работать девять пляжей: на 1, 2 и 4 очередях набережной, в районе Барбошиной поляны, у Загородного парка, в Красноглинском районе, около Фестивальной поляны, пляж санатория «Можайский» и на спуске улицы Советской Армии. Там установили кабинки для переодевания, навесы, лавочки и оборудовали спасательные посты.

ГУ МЧС по Самарской области просят жителей отдыхать только на официальных пляжах и соблюдать правила безопасного поведения на воде. Спасатели призывают не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки и не оставлять детей без присмотра. Кроме того, не стоит нырять в водоемах с непроверенным дном. Это может быть опасно.