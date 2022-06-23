Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июня 2022 12:35

В Самарской области кладовщица платила деньги начальнику, чтобы не работать

Продажный руководитель попал под уголовное преследование
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Бдительные граждане рассказали обо всем правоохранителям

Бдительные граждане рассказали обо всем правоохранителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области произошел нетипичный для рабочих отношений случай. Сотрудница предприятия решила откупиться от работы и платила деньги своему начальнику. Подробности истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Дело происходило в этому году в одной из организаций Тольятти. В течение трех месяцев 35-летний начальник отдела складской обработки незаконно получил от своей подчиненной, кладовщика-отборщика, 11 тысяч рублей. За эти деньги он не должен был привлекать женщину к дисциплинарной ответственности - она долгое время не появлялась на работе без уважительной причины.

Об этом узнали бдительные граждане и сообщили информацию правоохранителям. В результате начальника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».