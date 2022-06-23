В Самарской области кладовщица платила деньги начальнику, чтобы не работать

Бдительные граждане рассказали обо всем правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области произошел нетипичный для рабочих отношений случай. Сотрудница предприятия решила откупиться от работы и платила деньги своему начальнику. Подробности истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Дело происходило в этому году в одной из организаций Тольятти. В течение трех месяцев 35-летний начальник отдела складской обработки незаконно получил от своей подчиненной, кладовщика-отборщика, 11 тысяч рублей. За эти деньги он не должен был привлекать женщину к дисциплинарной ответственности - она долгое время не появлялась на работе без уважительной причины.

Об этом узнали бдительные граждане и сообщили информацию правоохранителям. В результате начальника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».