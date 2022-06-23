Самарская область провела более 20 встреч с иностранными партнерами на ПМЭФ-2022

Сумма инвестиций, которые подтверждены договоренностями, составит более 70 млрд рублей

Самарская область продолжает привлекать иностранных инвесторов. Об этом можно судить по работе региональной площадки на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года. Ее посетили представители нескольких зарубежных стран.

- На площадке ПМЭФ-2022 состоялось более 20 встреч с иностранными партнерами. Мы провели переговоры с представителями Египта, Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Ирана, Камеруна, Танзании, Нигерии. Они проявили высокий интерес к региону, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С делегацией из Египта самарская команда обсудила сотрудничество в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности и производства удобрений, с бизнес-сообществом из Турции – в области машиностроения, торговли, из Индии – в агропромышленном комплексе, из Бразилии – в аэрокосмической и химической отраслях.

- Сумма инвестиций, которые подтверждены договоренностями, составит более 70 млрд рублей. Это больше, чем в прошлом году, - отметил Дмитрий Богданов.

Самарская область договорилась с иностранными партнерами о проведении реверсных бизнес-миссий и мероприятий по обмену опытом, а также о подборе площадок под конкретные проекты.